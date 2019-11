Cottarelli sostiene Giordano che in TV dice: ‘Io Halloween non lo voglio festeggiare’

“Ho visto Mario Giordano rompere le zucche di Halloween in trasmissione. Per una volta sono d’accordo con lui. Perché dovremmo festeggiare Halloween? Gli americani festeggiano la Befana? W la Befana. W le feste europee!!!”

Questo il messaggio che Carlo Cottarelli, l’uomo della spending review, affida ad un tweet che sta diventando virale e sta facendo discutere non poco.

Ho visto Mario Giordano rompere le zucche di #Halloween in trasmissione. Per una volta sono d'accordo con lui. Perchè dovremmo festeggiare Halloween? Gli americani festeggiano la Befana? W la Befana. W le feste europee!!! — Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) November 1, 2019

“Io Halloween non lo voglio festeggiare” aveva detto ieri Mario Giordano conduttore de ‘Fuori dal Coro’ su Rete 4, che ha rotto con una mazza da baseball avvolta in un tricolore, una decina di zucche di polistirolo artisticamente intagliate con la classica faccina da Halloween.

Ed alle zucche Giordano gliene ha date di santa ragione, sconquassandole tutte tra gli applausi (obbligati) del pubblico.

Un gesto a difesa delle feste nostrane quello del giornalista, che ricorda la festa di Ognissanti e dei Defunti, e i piatti tipici della tradizione tra cui il ‘pan dei morti’ e la pasta con i ceci.

Infine Mario Giordano precisa che le zucche che ha spaccato di gusto erano finte, “perché il cibo non si spreca” dando così l’ultimo affondo al business delle zucche comprate per la festa, per poi essere buttate. Chissà cosa ne penseranno gli agricoltori, che con Halloween aumentano le vendite, in particolare quest’anno che, a causa del caldo anomalo, la produzione di zucche è diminuita, come ricordato da Coldiretti durante il Zucca Day 2019.

Le risposte al tweet di Carlo Cottarelli su Halloween

Non si sono certo fatte attendere le risposte degli utenti di Twitter a difesa della festa di Halloween.

C’è chi fa notare che “Halloween è una festa nord europea che hanno importato in America gli irlandesi...”

Halloween è una festa nord europea che hanno importato in America gli irlandesi.. — fria (@NowakixHiro) November 1, 2019

Ma c’è anche chi smonta la “sceneggiata” di Giordano “perché nel corso dell’esibizione usa una mazza da baseball che risulta essere uno degli sport più tradizionali degli Usa...”

A) perché una sceneggiata del genere é indegna del peggior cretino

B) perché nel corso dell’esibizione usa una mazza da baseball che risulta essere uno degli sport più tradizionali degli USA rinforzando il concetto espresso al punto A — Alberto JP Ghioldi (@AlbertoGhioldi) November 1, 2019

L’ironia della rete si sbizzarisce con un tweet che è il caso di dirlo, è lapidario: “Abbiamo perso pure Cottarelli” e qualcuno che gli risponde: “Da mo’”.

Abbiamo perso pure Cottarelli — Marco (@Funambolo82) November 1, 2019

L’apice con la Brexit di Halloween: “Halloween è una festa di origine celtica, quindi europea… oppure Halloween ha fatto la Brexit senza dircelo?”