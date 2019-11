Roma, cadavere trovato nel Tevere

Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi nel Tevere a Roma poco lontano dal Ponte della Musica. Il corpo è stato recuperato nel fiume dai vigili del fuoco e sommozzatori.

Secondo quanto comunicato dai sommozzatori, si tratta di un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, privo di documenti. Non sono ancora state appurate le cause dell'affogamento dell'uomo, che ad un primo esame sembrerebbe esser rimasto in acqua per diversi giorni prima del ritrovamento.

SEGUE