Metro Milano bloccata da un tentato suicidio

Alle ore 10.10 di venerdì 1 novembre, la linea verde della Metropolitana di Milano è stata bloccata in entrambe le direzioni a causa di un probabile tentato suicidio. Una persona si sarebbe volontariamente gettata sui binari in un tratto dove la linea è in superficie, in direzione Assago-Abbiategrasso. Sul luogo dell’incidente, all’altezza di via Palmanova, sono accorsi il 118, i vigili del fuoco, la polizia e il personale di Atm.

Atm ha attivato i bus sostitutivi per ridurre i disagi procurati ai passeggeri dallo stop alla linea verde della Metropolitana di Milano.

⚠️ #M2: abbiamo sospeso la circolazione tra Gobba e Udine dopo un presunto tentativo di suicidio a Crescenzago. Sono in arrivo bus sostitutivi per collegare le stazioni della tratta sospesa. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) November 1, 2019

Il comunicato di Atm sull'interruzione alla linea M2

Atm ha diramato un comunicato ufficiale in cui si legge:

“Abbiamo sospeso la circolazione tra Udine e Gobba dopo un tentativo di suicidio a Crescenzago. Sono in servizio bus sostitutivi per collegare le stazioni nella tratta interrotta.

Siamo in attesa che i sanitari e le autorità svolgano i soccorsi e le attività necessarie per poter riaprire la circolazione”.

⚠️ Siamo in attesa che il personale sanitario presti i soccorsi e che le autorità svolgano le attività necessarie per poter riaprire la circolazione tra Gobba e Udine. I treni continuano a viaggiare sul resto della linea. — ATM (@atm_informa) November 1, 2019

