Nasce il Reggimento logistico “Sassari”

La Bandiera di guerra del disciolto battaglione logistico “Cremona” avrà di nuovo un reparto. A partire dal primo novembre prossimo sarà la Bandiera del neo costituito Reggimento Logistico “Sassari”, inserito nella prestigiosa Brigata Sassari. Il Reggimento è di istanza nella Caserma “Attilio Mereu” di Cagliari, un luogo peraltro dichiarato di interesse culturale dal MiBact.

Durante la cerimonia, che ricadrà a pochi giorni dalla Festa delle Forze armate del 4 novembre, la bandiera del “Cremona” di stanza in Sardegna durante la seconda guerra mondiale, si unirà ai vessilli delle unità dei “Dimonios”.

La trasformazione del supporto logistico dell’Esercito italiano

Il nuovo Reggimento logistico “Sassari” fa parte dell’ampia trasformazione del supporto logistico delle forze operative dell’Esercito, “e consentirà alla Brigata Sassari di avvalersi di un reparto che vedrà il suo implementarsi in fasi successive tali da consentire la piena operatività delle singole unità in fase di costituzione”. Così il comunicato stampa emesso dall’Esercito italiano per anticipare le celebrazioni del primo novembre.

Nei prossimi mesi il Reggimento incrementerà la sua capacità operativa con l’arrivo di nuovo personale e di mezzi. La costituzione del Reggimento logistico “Sassari” si inquadra “nell’ambito delle 5 sfide dell’Esercito: personale, addestramento, capacità e sistemi, infrastrutture e organizzazione.

L’Esercito italiano, si legge sempre nella comunicazione, è impegnato in un processo di innovazione che sarà discusso durante la Conferenza Esercito 2019.