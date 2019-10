Halloween, GdF sequestra 11 milioni di maschere, cerchietti e addobbi "made in China" pericolosi

Tra cosmetici destinati al make-up, maschere, addobbi, decorazioni, travestimenti e gadget vari la Guardia di Finanza parla di ben circa 11 milioni di prodotti sequestrati per contraffazione, frode, ricettazione e pericolo per la salute.

In tutto sette persone denunciate dall’Autorità Giudiziaria, i reati contestati per ora sono frode in commercio, ricettazione, importazione di beni recanti marchi contraffatti, immissione sul mercato di prodotti non conformi, non si esclude anche l’attentato alla salute dei consumatori visto che alcuni dei prodotti sono sospettati di essere seriamente tossici.

Tutti prodotti di origine cinese e che venivano venduti in attività commerciali capitoline e dell'interland anch’esse gestite da soggetti di origine cinese. Una interpretazione dell’Halloween veramente ‘horror’ vista la qualità dei prodotti che stavano per essere immessi sul mercato. Oltre due milioni i prodotti soprovvisti di marchio CE, più di 8 milioni di palloncini, sticker e decorazioni prive dei requisiti di sicurezza e almeno 160 mila cosmetici destinati al make-up molto probabilmente dannosi per la salute.

Il grosso di questo materiale si sarebbe trovato in due capannoni situati nel quartiere Prenestino di due società di import-export riconducibili a loro volta a cittadini cinesi.