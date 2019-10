Entro aprile 2020 basta grandi navi a Venezia, ultimatum del ministro De Micheli

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Paola De Micheli si è espressa oggi, durante la sua visita a Marghera, riguardo le soluzioni da trovare per risolvere la questione del passaggio di navi di grandi dimensioni a Venezia.

"Stiamo lavorando per togliere le grandi navi da crociera da San Marco a Venezia entro l'aprile del 2020. Le grandi navi non devono più passare per San Marco. La soluzione non è semplice, ma deve essere veloce, tenendo conto dei fattori ambientali, del traffico nautico e delle ricadute economiche. I miei tecnici hanno acquisito tutto il materiale disponibile, da quello del Comitatone del 2017 fino a quanto prodotto dal mio predecessore", ha dichiarato oggi De Micheli a Marghera, dove era in visita per la consegna da parte di Fincantieri della "Carnival Panorama".

La visita del Ministro @paola_demicheli continua: ora lungo il Canale Nord verso #PortoMarghera: crescita, infrastrutture e operatività portuale fra i temi centrali @mitgov pic.twitter.com/bP0iKTaern — Port of Venice (@PortOfVenice) October 29, 2019

​La ministra De Micheli ha anche aggiunto che "Valutato ciò, incontrerò il territorio per una soluzione definitiva. I tempi sono oggettivamente stretti per cui si andrà, ritengo, verso una soluzione provvisoria, mentre valuteremo quella definitiva in seguito, anche in relazione alle risorse economiche da investire", quindi per adesso si tratta solo di un primo passo per trovare in futuro una soluzione definitiva.

La questione delle grandi navi a Venezia

Da anni vanno avanti le discussioni sull'opportunità di far passare e sostare le navi da crociera nel molo di piazza San Marco, ma dopo gli incidenti di questa estate, soprattutto quello in cui una nave da crociera ha urtato un battello turistico provocando diversi feriti, la questione è tornata di stretta attualità. A tale proposito, il mese scorso è intervenuto anche il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Franceschini, esponendo la propria volontà di vietare il passaggio delle navi di grandi dimensioni da San Marco entro la fine del proprio mandato.