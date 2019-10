Italia Viva propone documento d'identità per creare account sui social e lancia petizione

L'economista renziano Luigi Marattin ha proposto questa mattina, scrivendolo in un post su Twitter, la creazione di una legge che obblighi chi desidera creare un account sui social a depositare un documento d'identità da collegare al proprio profilo, per prevenire la presenza di profili fake o non rintracciabili. ​L'idea era stata anticipata poche ore prima da un'altro post scritto dal regista Gabriele Muccino, che aveva salutato positivamente l'idea.

Quella di chiedere ai nuovi utenti di inserire un documento di riconoscimento al momento della creazione di un profilo non è una proposta del tutto nuova. L'anno scorso era stata già avanzata in Senato con il disegno di legge n. 895 a firma dei senatori Pagano, Bernini, Malan, ma non era stata poi portata avanti. Ad un anno di distanza il deputato renziano Marattin è tornato sull'argomento:

Da oggi al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo con un valido documento d’identità. Poi prendi il nickname che vuoi (perché è giusto preservare quella scelta) ma il profilo lo apri solo così. — Luigi Marattin (@marattin) October 29, 2019

L'economista, insieme a Italia Viva, ha anche lanciato una petizione, promossa tramite Twitter, a favore dell'inserimento dei documenti di riconoscimento sui social per impedire l'ulteriore creazione di profili fake:

Se ancora pensate che il web debba essere uno strumento per rafforzare e allargare le nostre democrazie - e non per rovinarle - qui c’è una petizione che vi può interessare. È il momento di dire basta. https://t.co/xDRySXn043 — Luigi Marattin (@marattin) October 29, 2019

​La reazione sui social

La proposta lanciata da Marattin scatena numerose reazioni sul web, poiché i dubbi sull'utilità e sugli scopi della proposta sono molti. Antonello Giacomelli, deputato Pd, si esprime su Twitter a riguardo, consigliando ai renziani di procedere in modo cauto, di non affrettarsi con proposte che non hanno finalità chiare:

Sarei molto cauto sulla idea di una norma che obblighi chiunque apra un account social a fornire un documento di identità. Sia in termini di principio, sia per controindicazioni non facili da superare sia per la dubbia efficacia verso gli obiettivi che si vogliono centrare. — Antonello Giacomelli (@Antonellogiac) October 29, 2019

​Tra le perplessità degli utenti Twitter c'è anche quella di capire dove e da chi verrebbero custoditi i dati personali relativi ai vari clienti, poiché internet ha sempre, nei limiti del legale, garantito anonimato e privacy ai propri consumatori, e la paura di "essere schedati" potrebbe andare contro alla proposta. Tuttavia, nonostante le critiche nei confronti delle parole di Marattin, quest'ultimo replica la sua ferma intenzione nel procedere con la proposta sempre con un tweet: