Shopping gratis all'outlet di Valmontone di Roma grazie all'uso di una borsa schermata

Il luogo del furto è l'Outlet di Valmontone, nei pressi di Roma, dove i due ladri hanno approfittato della rissa di gente presente nel centro commerciale, per poter passare indisturbati e fare razzia di abbigliamento e non solo. Il loro bottino comprendeva infatti tutta una serie di capi di abbigliamento e anche alcune calzature sportive derubate in uno dei negozi presenti nell'Outlet.

La tecnica utilizzata dai due ladri era quella di una borsa schermata, cioè una borsa foderata internamente con un materiale che impedisce la rilevazione dell'antitaccheggio da parte dei sistemi di sicurezza posti alle uscite dei negozi. Tuttavia grazie ai controlli di sicurezza disposti all'interno del centro commerciale, alla collaborazione della vigilanza dell'Outlet e alla segnalazione dei negozi che erano stati derubati, i Carabinieri della Stazione di Valmontone sono stati in grado di bloccare i due ladri. Dagli ulteriori accertamenti sono state rilevate, nell'auto dei ladri, altre borse contenenti ulteriori capi di abbagliamento rubati in altri negozi.

La refurtiva, di un valore complessivo di 500 euro, è stata recuperata dagli agenti dei Carabinieri e restituita agli esercizi commerciali derubati. I due arrestati sono ora agli arresti domiciliari.

Borsa schermata come nuova frontiera contro l'antitaccheggio

Numerosi sono stati i casi in cui, nella capitale e in altre città, è stata utilizzata la tecnica della borsa schermata per poter effettuare furti in maniera indisturbata. Da Roma, a Napoli al Piemonte ci sono stati furti di capi d'abbigliamento attraverso l'uso di queste borse. Il vantaggio di questi escamotage permette infatti di passare inosservati davanti agli strumenti di sicurezza perché l'antitaccheggio viene "mascherato" dal tessuto con cui viene foderata la borsa. Questi accessori "truccati" non riescono tuttavia a nascondersi alle telecamere di sicurezza, utilizzate nella maggioranza dei casi per identificare e arrestare i ladri dei suddetti furti.