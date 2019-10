Maxi operazione antiriciclaggio e usura a Frosinone: 7 arresti e 31 indagati

Una maxi operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Frosinone ha portato allo smantellamento di un associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e all'usura.

In una maxi operazione la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Frosinone hanno smantellato un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all'intestazione fittizia di beni ed alla commissione di reati tributari, oltre ad usura ed estorsione.

Nell'inchiesta degli inquirenti figurano trentuno indagati per un totale di sette ordinanze di custodia cautelare e altre venticinque misure interdittive, con sequestri per oltre 1,5 milioni di euro.

Le forze dell'ordine sono entrate in azione sin dalle prime luci dell'alba: gli agenti della Squadra Mobile della Questura e della Sezione Polizia Postale di Frosinone congiuntamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno realizzando numerose misure cautelari personali e reali in molte città del centro nord Italia, tra cui Frosinone, Pescara, Campobasso e Benevento, nei confronti degli appartenenti ad un sodalizio criminale attivo nel settore del riciclaggio,dell'intestazione fittizia di beni e della commissione di reati tributari oltre che dell'usura e dell'estorsione.

Gli agenti stanno eseguendo decine di perquisizioni per un 'indagine che ha messo in luce un sistema molto sofisticato di riciclaggio di proventi illeciti maturati da un'associazione per delinquere ben radicata nella provincia di Frosinone ma con agganci ed operante su tutto il territorio nazionale.