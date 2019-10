Finte raccomandate dell'Agenzia delle Entrate, come difendersi dalla nuova truffa online

E' la stessa Agenzia delle Entrate a mettere in guardia su una truffa di tipo phishing, ideata dagli hacker per sottrarre dati personali e credenziali bancarie ai propri utenti. Si tratta di una finta “raccomandata digitale” inviata a nome di Agenzia delle Entrate, che invita a cliccare su un link per accedere al documento, dove inserire i dati personali che vengono rubati dai cybercriminali.

L'e-mail, già nell'oggetto, si presenta come un documento inviato da "Agenzie dell'Entrate-Riscossione". L'utente, ingannato dal titolo, la apre credendo che si tratti di una raccomandata inviata dall'Autorità Fiscale. All'interno del testo della mail, che fa riferimento a imprecisati documenti esattoriali indicati con un falso codice, la vittima viene invitata ad aprire un link all'interno del quale inserire i propri dati, cliccando su "Accedi Documento".

Si apre quindi una falsa pagina informativa che presenta il logo e l'intitolazione dell'Agenzia delle Entrate. Qui viene chiesto alla vittima di fornire i propri documenti di riconoscimento e le credenziali bancarie in un form, che finisce direttamente nelle mani dei cybercriminali.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato di essere del tutto estranea all'invio delle comunicazioni e ha invitato gli utenti a non comunicare i propri dati personali attraverso la pagina web indicata nella mail.

Come evitare il phishing

Il phishing è uno dei metodi più usati dal cybercrime per effettuare attacchi informatici. Nonostante gli uffici pubblici e bancari non possano chiedere informazioni personali né via mail né per telefono, sono in molti a cadere in questo tipo di truffa. Ci sono dei semplici trucchi per identificare una mail contraffatta da un documento reale.