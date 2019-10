Bersagliata di insulti antisemiti la senatrice a vita Liliana Segre

Solidarietà da tutte le forze politiche del Paese, da sinistra a destra, alla senatrice a vita Liliana Segre, bersagliata dagli haters sui social network. Superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, ogni giorno riceve mediamente 200 insulti a sfondo razziale, secondo quanto scritto in un rapporto dell’Osservatorio sull'antisemitismo, citato da un articolo pubblicato oggi su La Repubblica.

"A prenderla di mira, a farla diventare un target sono antisemiti protetti dall'anonimato, altri che lanciano i messaggi da blog e siti di estrema destra, e anche attivisti che credono alle teorie più deliranti", si legge nell'articolo.

"Mi batto contro l'odio diffuso"

"Non ho Facebook, non sono sui social, e per essi non ho nessuna passione, ma mi sono resa conto che i linguaggi di odio sono molto diffusi e per questo appena nominata senatrice a vita sono stata la prima firmataria di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Una strada che sto percorrendo contro i discorsi dell'odio", ha commentato Liliana Segre.

Condanne bipartisan

"Schifato. Non trovo termine più adatto per commentare i continui insulti che la senatrice Liliana Segre riceve ogni giorno in rete. La mia solidarietà e quella di tutti i democratici. Sono insulti antisemiti o di genere che non possono passare più inosservati. Stiamo entrando negli anni venti del nuovo millennio: nessuno si tiri indietro affinché siano anni di pace, di rispetto della dignità umana e di valorizzazione delle differenze. Grazie anche questa volta per il suo coraggio, a una grande donna italiana! Lei non sarà mai sola", il commento del segretario dei Dem Nicola Zingaretti espresso in un post sulla pagina Facebook del Partito Democratico.

Così si è espressa la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini.

"La senatrice Segre rappresenta il simbolo del riscatto dell’umanità dagli orrori dell’Olocausto, ed è spaventoso che il valore della memoria venga quotidianamente sporcato da una schiera di odiatori seriali".

Anche il ministro dell'Istruzione dei Cinque Stelle Lorenzo Fioramonti ha voluto esprimere solidarietà alla senatrice a vita.

"Solidarietà a Liliana Segre, che rappresenta l’Italia della memoria e delle fondazioni ideali della nostra società contemporanea. Contento di poterla incontrare a breve per parlare di storia, intercultura e tolleranza", il testo del suo tweet.