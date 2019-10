Sea-Watch: L'equipaggio di Alan Kurdi è minacciato dai libici

"L'equipaggio di Alan Kurdi é in questo momento minacciato dai libici", annuncia l'ong tedesca su Twitter.

"L'equipaggio della Alan Kurdi è minacciato in questo momento dalla guardia costiera libica. Stanno minacciando l'equipaggio con le loro pistole. Diverse navi orbitano attorno all'Alan Kurdi e ostacolano il salvataggio di 92 persone. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 soccorritori sono in pericolo mortale", ha scritto l'organizzazione su Twitter.

A bordo della nave ci sono 17 membri dell'equipaggio e 92 migranti, tutti sono in un pericolo mortale. Alcune persone sarebbero in acqua, mentre la maggior parte ancora sul gommone.