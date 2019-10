Terremoto a Scalea di magnitudo 4.4. Tanta paura tra la gente

Terremoto a Scalea in provincia di Cosenza (Reggio Calabria) di magnitudo 4.4, si è verificato questa mattina 25 ottobre alle ore 6 e 31 minuti italiane al largo della costa (coordinate 39.71 lat, 15.44 lon) e a una profondità di 11 chilometri.

Alla prima scossa ne sono seguite altre quattro di intensità compresa tra 2.5 e 2.0 di magnitudo, l’ultima registrata alle ore 8 e 33 minuti dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Giusto una settimana fa si era invece verificato un terremoto di magnitudo 4.0 a Catanzaro.

Evento sismico del 25 ottobre 2019 di magnitudo Ml 4.4 (Mw4.4) nel Mar Tirreno al largo della Calabria https://t.co/zjNwphwmwL — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 25, 2019

Terremoto a Scalea, avvertito dalla popolazione anche a Cosenza

L’epicentro del terremoto di Scalea è in mare al largo delle coste e non sono stati segnalati “danni a persone o cose” come si apprende dal comunicato stampa rilasciato dalla Protezione civile. La Sala situazione Italia, si legge “si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile”.

Tuttavia la popolazione è stata svegliata dal terremoto, chiaramente avvertito anche a Cosenza che dista circa 90 chilometri dalla piccola località balneare molto frequentata d’estate dai turisti provenienti anche da fuori regione.

In molti su Facebook dicono di aver avvertito distintamente la scossa nei comuni vicini a Scalea, ma anche in paesi più distanti e oltre i confini regionali calabresi.

Linea ferroviaria Sapri - Paola

FSNews avvisa gli utenti della linea ferroviaria Sapri – Paola, che il traffico è tornato regolare dopo uno stop alla circolazione dei treni che si è resa necessaria per le dovute verifiche tecniche sulla linea.

​La linea era stata sospesa immediatamente dopo l’evento sismico e il traffico era parzialmente ripreso alle ore 8.30, per poi tornare regolare alle ore 8.55.