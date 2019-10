Sciopero generale: stop trasporti in tutta Italia, a Roma rischio paralisi senza precedenti

Scusateci se bloccheremo Roma hanno detto nei giorni scorsi i sindacati, annunciando lo sciopero generale del pubblico e del privato di 24 ore che terminerà questa sera. Ma forse i romani non si aspettavano un vero rischio paralisi come quello che in realtà si sta prefigurando nella capitale.

Lo sciopero nazionale, qui sta assumendo i connotati di un blocco della città senza precedenti. Incrociano le braccia tutte le municipalizzate dei trasporti su rotaia e e su gomma, fermo il trasporto regionale del Lazio Cotral e, negli aeroporti, Alitalia ha annunciato 4 ore di sciopero a cui si aggiunge quello dei dipendenti dell’Enav. A Roma si ferma anche la raccolta dei rifiuti.

Anche gli avvocati scioperano e si blocca la giustizia in Italia.

Non va meglio nel resto dell’Italia. Gli aeroporti milanesi vivono lo stesso disagio degli aeroporti romani. In Lombardia sono fermi anche i dipendenti della società ferroviaria Trenord. Lo sciopero, comunque, colpisce anche Trenitalia.

Gli aerei Alitalia restano a terra causa sciopero generale

Alitalia in totale ha annunciato la cancellazione di ben 240 voli a causa dello sciopero dei controllori di volo nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 17:00 di oggi 25 ottobre.

La maggior parte dei voli cancellati sono nazionali (150), il resto sono voli internazionali di medio raggio (90 voli).

Le fasce di garanzia previste sono due: dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21.

Oggi scioperi controllori di volo e settore trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali. È attivo il numero verde gratuito 800.65.00.55 (dall'Italia) e il numero +39.06.65649 (dall'estero). Qui la lista dei voli cancellati: https://t.co/pAaUSVBslt pic.twitter.com/2XE6qEi1tm — Alitalia (@Alitalia) October 25, 2019

Scattato il piano straordinario Alitalia con aerei più capienti sulle rotte nazionali e internazionali, e il cambio di prenotazione gratuito per quanti hanno un volo aereo nelle fasce orarie colpite dallo sciopero.

L’invito per tutti e di rivolgersi all’assistenza della compagnia aerea per chiedere informazioni.

Info Atac sullo sciopero via Twitter

#info #atac Aggiornamento sciopero:

- Metro A: lievi riduzioni di corse

- Metro B/B1: attiva

- Metro C: chiusa

- Roma-Lido: chiusa

- Roma-Viterbo urbano: attiva con riduzione di corse; extraurbano: attiva

segue 1/2 — infoatac (@InfoAtac) October 25, 2019

Lavoratori contro il sindaco di Roma Virginia Raggi

Ma è Roma il vero cuore della protesta. Dopo la manifestazione di piazza del 19 ottobre organizzata da Matteo Salvini contro la sindaca Raggi, ora sono i sindacati a chiedere un cambio di passo alla giunta comunale.

Natale Di Cola della Cgil lo dice apertamente, “è uno sciopero per Roma, siamo stufi di vivere nel degrado”. Aderisce allo sciopero anche la Cisl con Gianpaolo Pavon che afferma: “Ce l’abbiamo messa tutta a trovare gli accordi con questa amministrazione, ma poi gli accordi sono diventati carta straccia. Noi vogliamo difendere le partecipate e il loro carattere pubblico”.

La replica di Virginia Raggi allo sciopero per Roma

Secca la risposta di Virginia Raggi allo sciopero per Roma indetto dai sindacati:

“Continuo a invitare i sindacati a revocare questo sciopero che dal nostro punto di vista non ha motivazioni. In Roma Metropolitane c’è la garanzia dei livelli occupazionali, c’è l’intenzione di mantenere la società in mano pubblica”.