Roma, morto il 24enne ferito da un colpo di pistola alla testa. Cercava di difendere la fidanzata

Una coppia di fidanzati aggredita a Roma la scorsa notte, il ragazzo di 24 anni è stato ferito alla testa da un colpo di pistola per difendere la fidanzata dai rapinatori. Ora è morto.

Non ce l'ha fatto Luca Sacchi il giovane aggredito ieri sera a Roma, è morto poco fa all'ospedale San Giovanni.

Passeggiava con la fidanzata quando due aggressori si sono avvicinati per derubarli e lui ha reagito ma è stato ferito da un colpo di pistola alla testa.

L’episodio è accaduto ieri sera intorno alle 23:30 a Roma, in via Bartoloni ai Colli Albani. La vittima si chiama Luca Sacchi ed è un personal trainer, era in compagnia della fidanzata di 25 anni che fa la babysitter e si chiama Anastasia Kylemnyk.

La coppia è stata aggredita alle spalle, mentre si recavano in direzione del pub John Cabot. I rapinatori hanno colpito prima la ragazza, ucraina ma residente da tempo a Roma, con un oggetto alla testa e hanno provato a rubarle lo zaino. Il giovane ha provato a reagire, ma gli hanno immediatamente sparato alla testa.

Luca è ora all’ospedale San Giovanni dove è stato trasportato in codice rosso dall’ambulanza del 118 chiamata dalle persone del pub, operato alla testa, è in gravi condizioni ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio.

Un testimone ha raccontato che “stavano venendo verso il locale, quando due persone che li seguivano su una Smart bianca all’improvviso sono scese e hanno cercato di strappare la borsa alla ragazza. È scoppiata una colluttazione e hanno colpito il ragazzo col calcio della pistola e poi gli hanno sparato” alla testa.

Un altro colpo di pistola, raccontano i testimoni, è invece finito all’interno del locale a quell’ora affollato, per fortuna senza ferire nessuno.

L’indagine è affidata ai Carabinieri di piazza Dante, che lavorano con il Nucleo investigativo. Sono in corso le ricerche dei due rapinatori.

Ascoltata la ragazza già ieri sera, anche lei è stata ferita dai rapinatori ma in modo lieve.

Con la morte di Luca, ora i due della smart bianca sono ricercati per rapina e omicidio.

Reazione Di Maio

Il ministro degli Esteri ha espresso le sue condoglianze su Twitter:

Una notizia devastante. Luca stava difendendo la sua ragazza da una rapina ed è stato ucciso. Non si può morire così. Sono vicino alla famiglia e agli amici, con tutto il cuore, in questo momento di immenso dolore. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) October 24, 2019

​Reazione Salvini

Anche il leader della Lega ha reagito alla notizia dicendo "Carcere a vita per questi maledetti assassini, altro che “permesso premio”. Una preghiera per il povero Luca" in un post su Twitter.