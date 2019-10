Domenica tutti all’Aquila per la ‘Mezza Maratona’ e l’amicizia italo-russa

Il percorso della ‘mezza maratona’ che si svolgerà domenica prossima nel quadro del progetto “L’Aquila Città del Mondo” è stato studiato appositamente per passare di fronte ai luoghi simbolo della ricostruzione, rinati grazie all’aiuto della comunità internazionale, prima tra tutti la Russia.

Ad essersi impegnati nel recupero del patrimonio monumentale aquilano con aiuto concreto e materiale, sono stati anche Giappone, Francia, Kazakistan, Spagna e Germania. Il progetto “L’Aquila Città del Mondo” che nasce con l’obiettivo di valorizzare proprio il grande patrimonio architettonico storico e culturale della città, questo importante contributo lo riconosce, ma è sicuramente la Russia la nazione che ha voluto investire più di tutte in aiuto per la città colpita da quel tragico evento di dieci anni fa.

Per la precisione il Governo della Federazione russa ha reso il possibile il restauro di due luoghi di grande valore e simbolo della città finanziando 7,2 milioni di Euro per Palazzo Ardinghelli e 1,8 milioni per la Chiesa di San Gregorio Magno.

In occasione dell’evento “L'Aquila ringrazia” dello scorso 10 settembre, l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov si era così espresso:

“Il contributo dato all'Aquila è stato un alto esempio di amicizia vera tra popoli, verso un partner che si è trovato in difficoltà. L'aiuto reciproco ha una lunga tradizione nella storia tra Russia e Italia. Come cittadino e non solo come ambasciatore sono fiero che la Russia abbia conferito questo contributo».

In questo contesto la manifestazione di domenica va vista come una festa di popoli, amicizia, riconoscenza, collaborazione e speranza per il futuro.

Per chi interessato all’evento ricordiamo qui di seguito i dettagli ed i termini per la partecipazione:

L’appuntamento è per domenica 27 Ottobre 2019 alle ore 9.30. Il ritrovo è previsto alla villa comunale con una passeggiata che porterà gli atleti fino al Castello cinquecentesco per ammirare il centro storico che è tornato a nuova vita, poi il via vero e proprio che sarà alle ore 10.30.

La prova non competitiva di 5 Km, la staffetta 4 x 5 Km e la Marcia di 5 km prenderanno il via immediatamente dopo. La gara entrerà subito nel vivo grazie ad un percorso tecnicamente impegnativo e variegato per la presenza di alcuni chilometri su fondo sterrato e la salita (con una media del 7% di pendenza) dell'ultimo chilometro e mezzo con ingresso a Porta Napoli e arrivo di nuovo alla villa comunale.

La manifestazione di corsa su strada competitiva invece si disputerà sulla distanza di 21,097 km (appunto la metà della distanza di una maratona completa). L’evento è organizzato Atleticom Asd, patrocinata dal Comune dell’Aquila e dal Consiglio regionale d’Abruzzo e finanziata in parte grazie agli strumenti del Programma Restart.

Sul sito mezzamaratonalaquila trovate il resto dei dettagli.