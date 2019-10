Trenord, ventiquattro ore di sciopero giovedì 24 e venerdì 25 ottobre

Ventiquattro ore di passione per i pendolari e i viaggiatori Trenord dalle ore 21 di giovedì 24 ottobre, alle ore 21 di venerdì 25 ottobre, per lo sciopero generale indetto da tutte le categorie pubbliche e private.

Lo sciopero coinvolge anche il trasporto ferroviario, e vi “potrebbe aderire anche il personale del Gruppo ferrovie dello stato e di Trenord”.

Lo comunica in un avviso Trenord, che informa la sua utenza delle variazioni e cancellazioni che potranno subire i treni del servizio regionale, del servizio suburbano, e i treni a lunga percorrenza, oltre al servizio ferroviario aeroportuale Malpensa Express.

Per l’aeroporto sono previsti autobus sostitutivi “no-stop” per i collegamenti Milano Cadorna – Malpensa aeroporto e Malpensa aeroporto – Stabio, questo “in caso di non effettuazione dei treni”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

#sciopero generale coinvolto anche il settore del trasporto ferroviario. Dalle 21 del 24/10 alle 21 del 25/10 possibili modifiche anche del servizio #Trenord

info: https://t.co/fyDIFoVpL9 pic.twitter.com/fg1Z67Xnmi — TrenordOfficial (@TrenordOfficial) October 22, 2019

I servizi minimi garantiti da Trenord

La società informa anche che i treni di giovedì 24 ottobre viaggeranno regolarmente con “orario ufficiale entro le ore 21:00 e che arrivano a destinazione finale entro le ore 22:00”.

Per quanto riguarda i servizi minimi garantiti da Trenord, le fasce di garanzia sono dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Trenord invita a controllare la lista dei Servizi minimi garantiti.