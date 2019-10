Uomo accoltellato alla Stazione Termini di Roma, è grave

Un cinese di 30 anni è stato accoltellato ieri sera intorno alle ore 20:00 nella stazione di Roma Termini. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia ferroviaria, l’uomo sarebbe stato aggredito da due uomini che lo hanno accoltellato alla gola e poi si sarebbero dati alla fuga.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto Primo, dove è ricoverato in rianimazione.

Per quanto riguarda le motivazioni, non è chiaro se l’uomo sia stato aggredito a scopo di rapina o a seguito di un diverbio con persone che già conosceva o di una lite con persone sconosciute. L’aggressione, secondo testimoni, è avvenuta sul marciapiede di via Giolitti, quindi sul lato Ovest della stazione.

Tutte le ipotesi sono aperte, sul caso indaga la Polfer della stazione di Roma Termini dove l’accoltellamento è avvenuto. La Polizia sta anche ascoltando alcuni testimoni che hanno assistito al fatto e stanno visionando le numerose telecamere del servizio di sorveglianza attivo nella stazione ferroviaria, principale snodo della capitale.