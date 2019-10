8mila euro dalla Turchia alla Calabria. Ricostruiti i ‘viaggi della speranza’ dei migranti

La rotta via mare Turchia - Calabria costa 8mila euro ai migranti, quanto un viaggio turistico in prima classe da Roma a Sydney. La scoperta della Polizia di Reggio Calabria.

Per viaggiare in aereo, da Roma a Sydney in prima classe, il biglietto per una sola persona costa circa 7110 euro; un ‘viaggio della speranza’ dalla Turchia alla Calabria costa 8mila euro ai migranti, e non esiste prima classe.

Si viaggia molto scomodi sulla rotta via mare Turchia – Calabria, tanto scomodi che a repentaglio c’è la propria vita e poi niente acqua e niente cibo lungo il tragitto verso l’ignoto, neppure un bagno che forse suona anche come l’ultimo dei problemi in un contesto inumano come questo.

Per ricostruire la rotta dei disperati e il costo del “biglietto” di sola andata, ci hanno lavorato i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Reggio Calabria e i Carabinieri della compagnia di Bianco. Le indagini sono partite dallo sbarco fantasma avvenuto a Roccella Jonica lo scorso 14 ottobre, in cui furono soccorsi 45 stranieri, di cui 30 iraniani e 15 iracheni.

Nell’ambito delle indagini due presunti scafisti sono stati arrestati perché gravemente indiziati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di trattamento inumano, di aver esposto i migranti al pericolo di vita. I due uomini sono un ucraino classe ‘87 e un moldavo classe ‘98, gli unici a bordo dell’imbarcazione di quella nazionalità.

I due arrestati soggiornano ora nel carcere di Locri, dove resteranno in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari e dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.