La tecnica del trolley finto nel furto bagagli in aeroporto e stazione ferroviaria

Anche le tecniche di furto si rinnovano e i ladri innovano non solo per adeguarsi ai tempi, ma anche per evitare di essere scovati, o così loro sperano. La nuova tecnica del furto bagagli in aeroporto e nelle stazioni ferroviarie si chiama tecnica del ‘trolley finto’.

Ad introdurre la nuova tecnica “nella letteratura criminale”, gli agenti della Polfer della stazione centrale di Milano, che hanno scovato due giovani, un algerino di 25 anni e un marocchino di 19 anni, applicare la tecnica del trolley finto agli autobus in partenza per gli aeroporti lombardi.

I due erano soliti avvicinarsi con un trolley vuoto agli autobus in partenza, durante la fase di carico dei bagagli nella stiva. I due si fingevano quindi viaggiatori collocando i loro trolley nel vano bagagli, salvo poi riprendere il loro bagaglio più quello di un altro viaggiatore. A quel punto i due ladri di trolley si allontanavano approfittando della confusione.

Questa volta, però, non è andata bene ai due giovani nord africani perché la Polizia di Stato li ha arrestati e condotti in carcere con l’accusa di rapina impropria e di furto aggravato. Uno dei poliziotti è stato anche aggredito dal più giovane, ed è ricorso alle cure mediche con una prognosi di ben 17 giorni.