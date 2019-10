Torino: incendio alla Cavallerizza Reale, patrimonio storico dell'Unesco - Foto, Video

Lunedì. 21 ottobre, sono scoppiate le fiamme alla Cavallerizza Reale, complesso storico e patrimonio dell'Unesco in via Gioacchino Rossini in centro a Torino. Sul posto stanno operando alcune squadre dei Vigili del Fuoco.

E' parzialmente crollato il tetto del complesso architettonico colpito dalle fiamme. C'era anche pericolo che il fuoco poteva consumare l'edificio. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare la propagazione delle fiamme alle strutture attigue, come l'Auditorium della Rai.

Non risultano vittime, feriti o intossicati. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.

"L'incendio poteva generare molti più danni. Dobbiamo ringraziare l'impegno dei Vigili del fuoco se Auditorium Rai e Archivio non stati intaccati dalle fiamme. È stato ridotto l'impatto e l'incendio è stato domato. Fa male vedere un edificio storico tra le fiamme. Ora è presto per fare altre valutazioni. Ci saranno accertamenti sulle cause. È evidente che la Cavallerizza così non può stare", ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino durante un sopralluogo alla Cavallerizza Reale.

#Torino 9:30 #21ottobre, #incendio locali della Cavallerizza Reale: crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme. Incendio spento dai #vigilidelfuoco, in corso ultime operazioni di bonifica pic.twitter.com/jWEkSwDIr9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 21, 2019

Le prime immagini dell'incendio alla Cavallerizza reale di Torino. Possibile pista dolosa. (Foto ANSA) @TgrRai #ioseguoTgr pic.twitter.com/hjWFgqvbmR — Tgr Rai Piemonte (@TgrPiemonte) October 21, 2019 ​

