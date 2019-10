Plastic tax e gasolio, Codacons avverte: "Ogni famiglia rischia di pagare 165 euro in più"

Mentre il governo tenta di trovare una quadra sulla manovra, il Codacons lancia l'allarme su alcune delle misure già inserite in finanziaria e che potrebbero portare a rincari molto importanti per le tasche dei cittadini e che potrebbero riflettersi in negativo sui consumi.

A finire sotto la lente d'ingrandimento dell'associazione dei consumatori sono state soprattutto le misure ambientali ed in particolare la tassa sugli imballaggi di plastica, l'abolizione dei bonus sul gasolio per i veicoli di classe Euro3 ed Euro4 e la tassa sugli inquinanti utilizzati per produrre energia.

"Se i costi delle misure ambientali inserite nella manovra del Governo saranno scaricati sui consumatori finali, ogni famiglia italiana dovrà pagare un aggravio di spesa pari a +165 euro solo nel biennio 2020-2021", ha avvertito l'associazione.

In particolare, sui portafogli degli italiani rischia di pesare come un macigno la misura che punta a ridurre l'impiego di scatole e pacchetti di plastica, che ptorebbe essere un vero e proprio boomerang per l'esecutivo, rischiando di trasformarsi nell'ennesima imposta indiretta.

Il Codacons sembra infatti essere convinto che "la tassa sugli imballaggi in plastica rischia di trasformarsi in una tassa a carico dei cittadini" perché "le aziende non potranno accollarsi i costi del nuovo balzello, che sarà quindi scaricato sui consumatori finali".

L'eliminazione del beneficio sul gasolio

"A tale misura", rileva il Codacons, "si aggiunge poi l'eliminazione del beneficio sul gasolio per l'autotrasporto per i veicoli Euro3 e Euro4 e una tassa per i prodotti inquinanti impiegati per la produzione di energia: tutte voci che riguardano in modo diretto gli utenti e le loro tasche e che produrranno un incremento dei prezzi al dettaglio per i prodotti trasportati su gomma, con possibili ripercussioni negative sui consumi".

Servono misure correttive

Il Codacons, per voce del presidente Carlo Rienzi, chiede dunque "all’esecutivo di inserire in Manovra misure che evitino il trasferimento di tali costi sui consumatori finali, perché il rischio è che siano gli italiani a pagare il conto della svolta 'verde' del Governo, con un impatto per le famiglie che avrebbe ripercussioni negative sui consumi già in evidente crisi"