Compra Porsche con assegno circolare falso e scappa, riminese denunciato dai carabinieri

Truffa a Senigallia: l'uomo di 61 anni ha acquistato sul web una Porsche per un costo di 22,000 euro, ma dopo l'avvenuta compravendita l'assegno con cui ha pagato è risultato falso. L'uomo è stato denunciato dai Carabinieri all'Autorità Giudiziaria.

La truffa ha avuto inizio a luglio di quest'anno. Un cittadino di Senigallia aveva deciso di mettere in vendita su un sito internet per compra/vendi auto la propria macchina, un Porsche Cayenne, fissando il prezzo a 22,000 euro. A fine settembre l'uomo era stato poi contattato da un compratore interessato all'acquisto dell'automobile, decidendo di fissare poi l'incontro per effettuare la compravendita.

Come riportato dal comunicato stampa dei Carabinieri di Senigallia, al momento dello scambio il compratore ha consegnato un assegno al venditore di 22,000 euro che è risultato poi essere falso. Nel frattempo però l'uomo era già scappato a bordo del Porsche.

Le informazioni ottenute dalla vittima sul compratore hanno permesso ai Carabinieri di Senigallia di identificare l'uomo, un 61enne residente a Rimini. Le ricerche del truffatore sono andate avanti per alcune settimane, fino a quando, due giorni fa, è stato rintracciato nella zona di Coriano.

Gli agenti gli hanno chiesto informazioni sul Porsche Cayenne oggetto della truffa, ma l’uomo non ha fornito indicazioni valide per ritrovare l’auto. I Carabinieri lo hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.