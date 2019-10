Dramma a Bolzano, anziano ruba dentifiricio e muore d'infarto all'arrivo della polizia

A Bolzano un uomo ha deciso di rubare un tubetto di dentifricio ed una confezione di shampoo in un supermercato, ma il mini-furto si è trasformato in dramma, quando sul posto è arrivata la polizia. L’uomo alla vista degli agenti è stato colto da infarto.

Il fatto è avvenuto a Bolzano, nel supermercato MiniPoli di piazza Matteotti. Un uomo di 67 anni, residente nella città, ha attirato l’attenzione dei dipendenti del supermercato mentre cercava di mettersi in tasca un tubetto di dentifricio ed una confezione di shampoo.

Il personale del negozio ha quindi pregato l'anziano di procedere verso l’ufficio del direttore, che aveva chiamato le forze dell’ordine.

Durante il confronto il sessantasettenne ha ammesso le proprie responsabilità, ma rispondendo alle domande degli agenti di polizia ha avuto un malore.

Gli agenti sul posto hanno subito chiamato il pronto soccorso, ma l'intervento dei medici è risultato vano: l’uomo, che a quanto pare soffriva di problemi di salute, è deceduto per infarto.

Come riportano alcuni giornali locali, questo decesso è il terzo in pochi giorni avvenuto in circostanze dettate dalle precarie condizioni economiche delle vittime. Nei giorni scorsi un senzatetto era stato trovato morto vicino ad un ponte sul fiume Isarco, mentre il cadavere di un anziano era stato trovato nella propria casa dopo 10 giorni dal decesso.