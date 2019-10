Roma, giovane tedesco scatena il panico a San Pietro - Video

Ha suscitato clamore l'episodio che ha visto protagonista un ragazzo tedesco che ieri, dopo essere entrato nella basilica di San Pietro, ha cominciato a dare in escadescenze urlando frasi in tedesco.

Ieri sono stati vissuti dei momenti di grande tensione nella basilica di San Pietro, dopo che un giovane ragazzo tedesco ha iniziato a urlare frasi in tedesco, scatenando il panico tra gli increduli visitatori e gli agenti della sicurezza.

L'uomo, con un crocifisso in mano, che non ha causato danni materiali in chiesa e non ha aggredito nessuno dei presenti, è stato poco dopo arrestato dagli agenti della gendarmeria vaticana.

Immediatamente è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Una delle persone presenti in quei momenti in Vaticano ha condiviso su Twitter un video dell'accaduto, ipotizzando nel post che la persona potesse essere armata di coltello, fatto poi smentito al momento del fermo dell'uomo

Non è il primo episodio di grande paura in Vaticano: ad agosto era stato infatti fermato un iracheno che minacciava di darsi fuoco urlando "Allah Akbar".