Ciclone Salvini sul governo: attacchi a Conte, Renzi e M5s

Il leader della Lega ha girato la sua diretta Facebook da Piazza San Giovanni, dove sono in corso i preparativi per la manifestazione di domani contro il governo, a cui hanno aderito tutte le forze di centrodestra ed anche il movimento di estrema destra CasaPound.

Salvini ha rilevato una mobilitazione senza precedenti per l'evento di domani, prevedendo una marea umana di cittadini in piazza per esprimere il dissenso contro il governo giallo-rosso. Ha parlato di 500 pullman e 10 treni speciali pieni organizzati dalla Lega e strapieni in arrivo a Roma. Inoltre ha sottolineato il valore simbolico della piazza romana, un tempo simbolo delle battaglie della sinistra, ora impegnata a difendere i banchieri: per Salvini solo la Lega rappresenta gli interessi della gente comune.

"Scemo e più scemo"

Ha poi iniziato ad attaccare il governo Conte-Di Maio, usando un paragone cinematografico per parlare di Conte e Di Maio, "Scemo e più scemo", bersagliati per le tasse della manovra e "il gioco al massacro contro gli autonomi":

"Al governo ci sono scemo e più scemo. Mettono le tasse, poi gli italiani se ne accorgono e cercano di tornare indietro. Stanno massacrando le partite Iva e i piccoli artigiani ma noi daremo battaglia: la piazza di domani è la piazza degli italiani che non vogliono essere spennati per l’ennesima volta. Hanno detto che facevano il governo per togliere l’Iva, tagliare le tasse, il cuneo fiscale, dare gli asili nido gratis, è sparito tutto".

Dopo la critica contro il governo che a suo avviso introduce nuove tasse, Salvini se la prende con Matteo Renzi, con cui di recente ha duellato in un dibattito televisivo. Ha accusato il leader di Italia Viva di voler il ritorno della Fornero con l'opposizione al provvedimento quota 100.

Poi il leader della Lega non ha risparmiato nemmeno Beppe Grillo, dopo che nel corso della giornata aveva proposto di togliere il diritto di voto agli anziani. Per Salvini il comico genovese è "l'ultimo scemo" e la sua proposta è "miseria umana".

Voto in Umbria

Poi ha affrontato il tema del voto in Umbria, ribadendo ancora una volta il carattere extra-regionale dell'appuntamento elettorale, che considera una sorta di referendum contro il governo giallo-rosso guidato da Conte.

Parlando di immigrazione, ha lanciato pesanti accuse al governo, sostenendo come la politica dei porti aperti abbia triplicato gli sbarchi e faccia più morti, riferendosi al tragico affondamento di un barcone di migranti a largo di Lampedusa nei giorni scorsi.

La diretta di Salvini