Messa in suffragio di Mussolini. Insorge l’Anpi

Alessandra Mussolini annuncia via Twitter Messa in suffragio del nonno Benito Mussolini e si accende la polemica con Anpi che si schiera apertamente contro l'apologia al fascismo.

Con un tweet Alessandra Mussolini comunica che domenica 27 ottobre, a Predappio, si celebrerà una messa in suffragio di Benito Mussolini alle ore 11:30 nella chiesa di San Cassiano adiacente al cimitero. La nipote Alessandra scrive anche che la cripta resterà aperta dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

La reazione dell’Anpi

La reazione immediata al tweet arriva dal vicepresidente dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia, che teme la commemorazione si possa trasformare in un evento per ravvivare l’apologia del fascismo.

“Il rispetto per i morti c’è”, dice il vicepresidente dell’Anpi Emilio Ricci, “il problema è che questa commemorazione non si trasformi in un’apologia del fascismo e delle celebrazioni di Mussolini che è stato una disgrazia per l’Italia”.

Mussolini, ricorda Ricci, ci ha trascinati nel secondo conflitto mondiale e ha soppresso le libertà democratiche. Non si possono tollerare “manifestazioni di stampo fascista” avverte Ricci, ma ribadisce il “rispetto per le vicende personali della famiglia”.

“Noi non dimentichiamo siamo difensori della memoria e di tutti i martiri massacrati dai nazisti e dai fascisti”.

Le reazioni dei simpatizzanti al post Facebook

Su Facebook Alessandra Mussolini ha postato un post sulla sua pagina ufficiale contenente lo stesso testo del tweet, ma in questo caso sono stati molti i simpatizzanti e nostalgici italiani a rispondere positivamente.

Almeno 1191 le reazioni, 261 i commenti e 66 le condivisioni del post.