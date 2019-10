Piera Aiello nella lista Bbc delle 100 donne fonte di ispirazione nel mondo

C’è anche Piera Aiello, deputata del Movimento 5 stelle e testimone antimafia, nella lista Bbc delle 100 donne più influenti del pianeta. La Aiello è vista come modello di donna a cui ispirarsi, così come lo è Greta Thunberg, la giovane attivista per l’ambiente inserita nella medesima lista.

Nella Bbc 100 Women 2019, troviamo donne di ogni estrazione sociale ma accomunate dallo stesso impegno, lasciare un segno positivo negli ambienti in cui operano, attraverso il lavoro che fanno.

Ecco che nella lista troviamo collaboratrici di giustizia, attiviste, giornaliste, avvocatesse, atlete.

Ma anche attrici come la giovanissima Bella Thorne che si è ribellata al ricatto di un hacker che la minacciava di pubblicare foto private che la ritraevano nuda.

C’è poi Megan Rapinoe, la calciatrice della nazionale statunitense e due volte campionessa del mondo, che si batte per la parità di trattamento economiche delle calciatrici.

E poi ci sono gli esempi di donne sopravvissute al cancro come Lauren Mahon, britannica, si è spesa molto per fornire alle giovani donne tutte le informazioni necessarie affinché possano prevenire al meglio il cancro o curarsi adeguatamente se affette da un tumore.

La scienziata Zehra Sayers, biofisica, è considerata un faro di speranza per il Medio Oriente. Il suo lavoro consiste nel riunire scienziate provenienti da vari paesi del Medio Oriente, tra loro spesso in conflitto, per farle collaborare. Grazie a lei scienziate palestinesi, turche, cipriote e israeliane hanno lavorato e lavorano insieme in un laboratorio simile al CERN di Ginevra.

Chi è Piera Aiello

Costretta da giovanissima a sposare il figlio di un boss siciliano, dopo la morte per mafia del marito decide di collaborare con la Polizia denunciando i killer.

In seguito ha fondato una associazione antimafia di cui è presidente. Alle ultime elezioni politiche del marzo 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle fila del Movimento 5 stelle.