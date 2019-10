Roma, bus contro albero in via Cassia, alcuni feriti

Una decina di persone è rimasta ferita in un incidente in via Cassia a Roma dove un autobus si è scontrato contro un albero. Lo riporta la polizia.

Un autobus di linea dell’Atac è andato a sbattere contro un albero secolare sulla via Cassia a Roma. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9:00 di questa mattina mercoledì 16 ottobre, in zona Tomba di Nerone, a Roma nord all’altezza del civico 471 di via Cassia.

Ci sono diversi feriti e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. Non si ha notizia, per ora, di feriti gravi o di decessi, ma solo di infortunati che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. I feriti non sono in pericolo di vita.

Sul posto ci sono anche gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia locale di Roma capitale per condurre i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si conosce al momento cosa abbia potuto causare lo schianto dell’autobus contro l’imponente albero posto a margine della via Cassia.

Sull'autobus, stracolmo di persone, viaggiavano anche studenti e persone che come ogni mattina andavano a lavorare.

#JustIn

Bus crashes into a tree.

Road accident on Via Cassia, near Nero's Tomb area, in the northern part of Rome, where a local ATAC bus crashed frontally against a tree. Several passengers slightly injured. No other vehicles involved.#eaglenews

📸EBC Correspondent Jeric Vizco pic.twitter.com/dPgLM83cF8 — Eagle News Italy Bureau (@eaglenewsITALY) October 16, 2019

​Viabilità chiusa ai veicoli

La Polizia di Roma Capitale annuncia con un tweet che a causa dell’incidente, la via Cassia è chiusa fra via San Godenzio e via Oriolo Romano. La chiusura, si precisa, è solo temporanea. Ci sono quindi deviazioni e code in entrambe le direzioni.

#Roma: Via Cassia, fra via San Godenzo e via Oriolo Romano, #chiusura temporanea causa #incidente che coinvolge autobus. Deviazioni in loco, #code in entrambe le direzioni. — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) October 16, 2019

​Linee Atac in ritardo

Atac ha pubblicato un tweet in cui annuncia solo che le Linee bus 201 – 301 – 223 sono in forte ritardo “causa incidente in via Cassia, all’altezza di via San Gaudenzio”, ma non specifica che l’incidente ha coinvolto un suo autobus.

#info #atac Linee bus 201-301-223 in forte ritardo (causa incidente in via Cassia, altezza via San Gaudenzio) #roma — infoatac (@InfoAtac) October 16, 2019

​