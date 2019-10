Zingaretti fissa la priorità su Roma: “dobbiamo evitare un’altra Raggi”

Dopo le parole espresse al programma di Lilli Gruber su La7, in cui sembrava aver preso un minimo di difese nei confronti di Virginia Raggi, oggi Nicola Zingaretti si è espresso in maniera del tutto perentoria e negativa nei confronti della Sindaca della capitale.

Se durante il programma ‘Otto e Mezzo’ andato in onda pochi giorni fa, alla domanda se la Raggi si sarebbe dovuta dimettere aveva risposto: “No, dovrebbe però affrontare con più decisione e collegialità temi per troppo tempo irrisolti” oggi, a margine di un evento a Roma, il Presidente della Regione Lazio e Segretario del PD ha tenuto a specificare che non starebbe preparando alcuna convergenza a livello locale tra il suo partito e i 5Stelle.

“Questa vicenda di Roma è totalmente inventata. Il Partito Democratico è all’opposizione di questa amministrazione. Nelle elezioni comunali, peraltro, segnalo che c’è il doppio turno e tendenzialmente in tutti i casi si andrà a elezioni ovunque ed è normale, dentro una dura battaglia di opposizione che c’è stata e c’è, pensare anche all’alternativa per evitare che dopo la sindaca Raggi arrivi un’altra figura di sindaco magari che faccia continuare il declino di Roma. Il Pd è impegnato per costruire l’alternativa e ridare finalmente a questa città una squadra efficiente”, ha detto Zingaretti.

Pensare ad una alternativa per evitare che arrivino altri come la Raggi che possano continuare a rovinare Roma – pare quindi si possa interpretare e riassumere.

Il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, del resto non era stato più benevolo nei confronti della Sindaca nei giorni scorsi dicendo: “Il nostro giudizio sulla sindaca Raggi è molto negativo. Ed il gruppo Pd Campidoglio e tutta la comunità dei militanti saranno il motore per costruire un’alternativa al fallimento della giunta Raggi che ha portato la città allo sbando”.

Critico a sua volta sia con il PD quanto con i 5Stelle Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, che ha dichiarato:

“Hanno preso in giro tutti i cittadini romani, hanno finto di essere opposizione, ma sono mesi che su molti atti sostengono Virginia Raggi”.

DaLcanto suo, la Sindaca difende il proprio operato sul suo account twitter, mostrando una serie di opere portate a termine dalla sua amministrazione che hanno suscitato riconoscimenti ed interesse all'estero.

All’estero continuano a parlare di noi: l’iniziativa +Ricicli+Viaggi piace al mondo intero. Articoli di giornale, ma anche servizi televisivi e radiofonici in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Turchia, e addirittura in Indonesia: https://t.co/BFqwGYkSxV pic.twitter.com/Xw3SmmxfQ7 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 14, 2019

​Virginia Raggi è stata eletta primo cittadino di Roma nel 2016, battendo al ballottaggio il candidato PD Roberto Giachetti. Il suo mandato scadrà nel 2021.