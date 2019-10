Camorra, operazione dei Carabinieri ad Avellino contro clan Partenio: 23 arresti

In queste ore i Carabinieri del comando provinciale di Avellino sono al lavoro per eseguire 23 misure cautelari su 23 sospetti camorristi.

I Carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati dalla prima mattinata in un'operazione che ha portato finora a far scattare le manette per 23 persone, sospettate di avere legami con dei gruppi camorristici.

I 23 arrestati sono accusati dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, usura, estorsione, detenzione di armi ed altro

L'operazione, denominata "Partenio 2.0", ha consentito alle forze dell'ordine di infliggere un duro colpo agli affiliati al nuovo clan Partenio, che gestisce il racket ad Avellino e negli altri comuni della provincia.

Il blitz dei carabinieri ha visto impegnati 250 militari dell'Arma, che sono stati mobilitati dopo alcuni allarmanti episodi verificatisi recentemente.