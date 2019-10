Sondaggi, dopo un mese le pagelle del governo

Luna di miele in differita, per il governo. Dopo un inizio guardato con diffidenza da parte dell'opinione pubblica, adesso l'operato dell'esecutivo convince e cresce in consenso. L'indice di gradimento passa dal 41% all'attuale 49%. E' quanto emerge dalle rilevazioni di Ipsos.

All'inizio di settembre i pareri negativi superavano di 12 punti quelli positivi. Adesso il gap si è ridotto, aumentando le "pagelle" del governo. Il 43% degli intervistati oggi, rispetto al precedente 36%) esprime infatti un giudizio positivo (da 6 a 10) sul governo. Si riducono gli scontenti, che passano dal 52% al 44%. Il consenso tra gli elettori PD e M5S arriva a picchi del 87% e 88% rispettivamente.

La durata del governo

Secondo il 42% degli intervistati, il governo durerà per l'intera legislatura. Il 24% ritiene che il governo deve fare la manovra per mettere in sicurezza i conti pubblici, per poi tornare al voto in primavera. Il 25% invece vuole elezioni anticipate immediate.

Il gradimento dei leader

A guidare la crescita di consensi della coalizione di maggioranza è il gradimento dei leader delle forze politiche che la compongono.

Il premier Conte si conferma come il leader politico più popolare con il 49%, +3 punti rispetto a un mese fa. Guadagna 3 punti anche Di Maio che passa dal 23% al 26%. In ascesa Zingaretti (dal 21 al 23%) e Franceschini (dal 15 al 21%), mentre Renzi ha il 12% dei consensi.

Lo scenario politico è quindi perfettamente polarizzato: esattamente la metà degli italiani ritiene positivo l'operato del governo e del presidente del Consiglio.