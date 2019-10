Euro 2020, l'Italia batte 2-0 la Grecia e si qualifica alla fase finale

L'Italia, per l'occasione in maglia verde, ha vinto 2-0 contro la Grecia la partita valevole per le qualificazioni alla fase finale del Campionato Europeo di Calcio del 2020.

Al 18° minuto della ripresa sblocca il risultato un calcio di rigore trasformato da Jorginho, ed al 33° Bernardeschi raddoppia con un tiro dalla distanza, su servizio di Bonucci.

Nel gruppo J l'Italia guida a punteggio pieno, 21 punti in 7 partite: per effetto del contemporaneo pareggio 1-1 tra Liechtenstein e Armenia, gli Azzurri sono matematicamente qualificati agli Europei con 3 giornate d'anticipo.