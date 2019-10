Sondaggi: Lega al minimo, male anche PD e M5S

Persiste un calo di fiducia verso i principali partiti politici. In crescita, invece, i partiti di Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi.

In base alle rilevazioni effettuate da Supermedia, Lega è il primo partito, ma in costante calo di consensi. Il partito di Salvini scende al 31,7%, il minimo del 2019. Ben 0,7 punti persi in due settimane riportano il consenso del Carroccio ai livelli raggiunti nel dicembre del 2018.

Tuttavia non si riduce il margine tra il partito di Matteo Salvini e i suoi principali avversari, PD e M5S, entrambi sotto la soglia del 20%. Il PD scende dal 20 al 19,8%. mentre il M5S resta al 19,5% perdendo 0,1 punti.

Bene invece Fdi, Italia Viva e FI. Il partito di Giorgia Meloni galoppa verso percentuali di consenso a due cifre, arrivando a un nuovo massimo storico del 7,9%. Italia Viva con il 4.5% si conferma sopra la soglia del 4, mentre Forza Italia raggiunge 6,6%, acquistando 0.2 punti. Male +Europa, Leu e Verdi che non si schiodano da percentuali vicine al 2%.

Quanto valgono le alleanze?

Allo stato attuale, in caso di elezioni anticipate, il totale dei consensi dei partiti di centrodestra supererebbe quello dei partiti di centrosinistra, che assieme raggiungono il 45,8%. A condurre la crescita dell'alleanza di governo è Italia Viva, mentre il consenso totale dei partiti di opposizione si attesta al 46,8%.