A Torino effettuato il primo trapianto di quattro organi su una persona

Trapianto combinato di quattro organi su un uomo di 47 anni. E' il primo intervento in Europa, effettuato da una equipe medica dell'ospedale Le Molinette di Torino.

L'intervento di trapianto di due polmoni, fegato e pancreas, durato oltre 15 ore, è stato effettuato su un paziente affetto da una grave forma di fibrosi cistica, che adesso, dopo il buon esito dell'operazione, si trova adesso in rianimazione.

L'uomo, ricoverato al policlinico di Bari, aveva subito un aggravamento delle proprie condizioni, che aveva compromesso il funzionamento del fegato. Trasferito con un volo di Stato per eseguire un trapianto di polmone, giunto a Torino si è decido di procedere con il trapianto combinato dei quattro organi per trattare in maniera radicale la malattia.

Lunedì è stato iscritto nel programma nazionale di trapianto di emergenza e, dopo poche ore, ha ricevuto gli organi di un donatore deceduto per trauma cranico in Piemonte. L'intervento è iniziato nella notte tra lunedì e martedì, sotto il coordinamento del centro regionale trapianti diretto dal professor Antonio Ambroso e ha visto il succedersi le diverse equipe mediche del centro trapianto di polmone, diretto dal professor Mauro Rinaldi, e centro trapianto fegato, diretto dal professor Romagnoli.

​Prima si è proceduto con il trapianto dei due polmoni, eseguito dal professor Massimo Boffini coadiuvato dal dottor Paolo Luisi, e successivamente l'equipe guidata da Romagnoli ha effettuato il doppio trapianto di fegato e pancreas.

Dopo la maratona in sala operatoria, i nuovi organi hanno ripreso regolarmente le loro funzionalità.