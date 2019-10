Voglia di libertà senza età! 80enne di Bolzano evade 12 volte dai domiciliari

Un 80enne di Bolzano sarebbe evaso per ben 12 volte agli arresti domiciliari tra luglio e ottobre. Ma era stato condannato proprio per il reato di evasione.

I Carabinieri di Bolzano hanno accertato che un 80enne di Bolzano si è reso protagonista di ben dodici evasioni dagli arresti domiciliari tra luglio e ottobre.

L'uomo in questo arco temporale era stato denunciato per ben dieci volte, con le forze dell'ordine che non erano però riuscite a 'convincerlo' a restarsene a casa senza infrangere la legge.

L'anziano usciva di casa per i più svariati motivi: per andare al supermercato, dal dottore o a comprare le medicine, sempre però ben oltre l'orario consentito.

In seguito all'ennesima evasione, però, il magistrato di sorveglianza si è visto costretto a revocare gli arresti domiciliari e a rispedire l'uomo in carcere, nonostante la sua età piuttosto avanzata.

Curiosamente, quando i Carabinieri si sono recati a casa dell'anziano per arrestarlo, questi si è fatto trovare nella propria abitazione e senza opporre alcuna resistenza si è fatto accompagnare in carcere.