Supermercati Conad, l’acquisizione di Auchan diventa effettiva

Aprono oggi i primi punti vendita ex Auchan, con la nuova insegna dei supermercati Conad. A Brescia, Roma e Latina le prime inaugurazioni. I sindacati sono preoccupati.

I supermercati Conad lo hanno annunciato ieri con un comunicato stampa ufficiale, il passaggio operativo dei supermercati ex Auchan sotto le insegne Conad “entra nel vivo”. A partire da oggi mercoledì 9 ottobre “sono operativi i primi 4 nuovi supermercati Conad a Pontevico e Bovezzo, in provincia di Brescia, a Latina e a Roma”, si apprende dal comunicato.

Conad rassicura i lavoratori di questi punti vendita che il cambio di insegne garantisce “il pieno rispetto e l’applicazione di tutte le garanzie e di tutti i diritti applicati ai dipendenti della rete Conad, nel rispetto degli impegni occupazionali assunti nella fase di chiusura delle procedure di acquisizione delle attività del gruppo francese”.

Preoccupati i sindacati

I sindacati sono preoccupati, questi temono che Conad non abbia la forza sufficiente per garantire i livelli occupazionali futuri che garantiva Auchan.

Filcams fa notare che solo un terzo della rete vendita, al momento “ha un futuro e anche su questo limitato perimetro non è garantita l’occupazione”.

Supermercati Conad e il processo di acquisizione di Auchan Italia

Il processo di acquisizione di Auchan Italia è appena iniziato e terminerà a febbraio 2020, quando una porzione dei 1.600 punti vendita Auchan mostreranno l’insegna dei supermercati Conad.

Non fanno parte dell’operazione di acquisizione, è bene ricordarlo, i supermercati Auchan Retail presenti in Sicilia e i drugstore Lillapois.

Percorso di innovazione e efficienza

Conad ricorda anche che non si tratta solo di un cambio di insegna, ma anche di una operazione di “riqualificazione dei punti vendita ex Auchan”, attraverso un percorso che passa per “l’innovazione” dei punti vendita.

Conad promette, quindi, anche in questi punti vendita che entrano a far parte della sua rete, l’efficienza e la “cultura di capillarità sul territorio legata alla presenza dei soci imprenditori Conad”.