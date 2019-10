Tar del Lazio blocca prestito dell'Uomo Vitruviano al Louvre

Dopo il ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra, il Tar del Lazio nella giornata di oggi ha disposto la sospensione del prestito al Museo del Louvre di Parigi dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia.

Tenendo in considerazione l'apertura di una mostra a Parigi prevista per il prossimo 24 ottobre, i giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio hanno deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre.

Il dispositivo del Tar non si è limitato a bloccare il prestito di questa particolare opera: nello stesso provvedimento è stato sospeso anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra il ministero dei Beni Culturali ed il Museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello nella parte "in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".

L'Uomo Vitruviano di Leonardo

L'Uomo Vitruviano è un disegno a penna e inchiostro su carta di Leonardo da Vinci, conservato nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. La famosa rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, dimostra come esso possa essere armoniosamente inscritto nelle due figure "perfette" del cerchio, che rappresenta il Cielo e la perfezione divina, e del quadrato, che simboleggia la Terra.

Proteste a Venezia per il prestito al Louvre

Venerdì scorso è stata occupata per qualche minuto la zona davanti alle Gallerie dell'Accademia di Venezia per protestare contro il prestito dell'opera dell'Uomo Vitruviano di Leonardo al Museo del Louvre di Parigi. Protagonisti del flash mob alcuni esponenti di gruppi culturali tra cui Italia Nostra e il Gruppo 25 aprile.