Immigrazione, Saviano contro il governo: "trattano con scafisti"

Roberto Saviano ha aperto il suo intervento con una constatazione: nel Mediterraneo la gente continua a morire e in maggior numero nonostante i divieti e le limitazioni contro le Ong, come dimostrato dal recente naufragio a largo di Lampedusa, dove nella notte tra domenica e lunedì è affondata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo, ma solo 22 sono riusciti a sopravvivere.

"Dal Mediterraneo hanno bandito le Ong eppure si continua a morire, come dimostra il naufragio a poche miglia da Lampedusa: su 50 naufraghi, solo 22 sono stati tratti in salvo. Anzi, nel Mediterraneo si muore di più, proprio perché hanno bandito le Ong," scrive Saviano, aggiungendo che tragedie simili si ripeteranno "fino a quando ci saranno ragioni per partire, e su quelle nessuno ha idea di come agire, non solo: petrolio e armi ci legano le mani".

Lo scrittore nota l'ipocrisia e il paradosso dell'atteggiamento del governo italiano nei confronti delle Ong, dal momento che prima le bandiscono, ma poi cercano da loro assistenza per trovare i superstiti.

"Hanno bandito le Ong, ma poi le autorità italiane chiedono alla Ocean Viking e a tutte le Ong presenti nell'area, con velivoli o imbarcazioni, di aiutare a cercare i superstiti."

Saviano prosegue rilevando l'incongruenza delle accuse delle autorità contro le Ong, accusate di essere scafisti, mentre allo stesso tempo trattano con gli scafisti veri e propri.

"Hanno bandito le Ong chiamandole scafisti, trafficanti di uomini, ma poi a trattare con gli scafisti, con Bija, il noto trafficante di uomini libico ('uno dei più brutali aggressori di migranti' secondo l’Onu), abbiamo visto solo persone che agivano in nome e rappresentanza del governo italiano", aggiunge Saviano rinviando all'inchiesta di Nello Scavo su Avvenire.

Infine Saviano conclude il suo intervento ammettendo che la guerra d'informazione contro le ong, per calcoli politico-elettorali, è stata combattuta e vinta, anche mediante le fake news, e le partenze dei migranti non si fermeranno, nonostante i rischi della traversata, finchè "ciò che vivi è peggio della morte".