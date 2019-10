Nadef: Istat, l’evasione fiscale elevata pesa sull’equità delle politiche pubbliche

Iniziate al Senato le audizioni preliminari sulla Nota di aggiornamento al Def 2019 (Nadef) a commissioni congiunte (Senato e Camera), tra i primi a parlare il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, che rileva come i dati contenuti nella relazione sull’economia non dichiarata “mostrano la persistenza di livelli elevati di evasione fiscale e contributiva”, considerati “aspetti critici per il rafforzamento della capacità competitiva e di crescita del nostro Paese e per l’efficacia e l’equità delle politiche pubbliche”.

La relazione presentata dal presidente dell’Istituto di statistica italiano, mette nero su bianco l’evasione fiscale praticata in Italia nel triennio 2014 – 2016, che complessivamente ammonta a 109,7 miliardi di euro. Ovvero, quasi quattro volte il valore della prossima manovra economica 2020.

Solo metà delle donne partecipano al mercato del lavoro

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, Blangiardo fa presente alle Commissioni congiunte che solo il 56,2% delle donne partecipa al mercato del lavoro e su quante cercano un lavoro, solo il 50% lo trova.

I valori sono tra i più bassi d’Europa insieme a quelli della Grecia. La media europea è al 68,3% per quanto riguarda il tasso di attività e al 63,4% per quanto riguarda il livello di donne che hanno una occupazione.

La diretta video delle audizioni sul Nadef a commissioni congiunte

Sono in diretta video le audizioni preliminari sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019 (Nadef).

Alle ore 8.30 è stato ascoltato in audizione il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo.

Alle ore 9,45 sarà la volta del presidente di Banca d’Italia.

Alle ore 11 sarà ascoltata la Corte dei conti.

Alle ore 12,15 si conclude con l’Ufficio parlamentare di bilancio.

Qui sotto la diretta via YouTube.