Incidente sulla Gardesana Occidentale. Grave un 69enne di Erbusco

Chiusa la Gardesana Occidentale per alcune ore a causa di un grave incidente tra Salò e Roè Volciano (km 67,100) in provincia di Brescia, all’altezza dell’hotel Olivi. I soccorsi sono stati contattati intorno alle ore 15.00 di questo pomeriggio per un’auto finita contro le barriere laterali.

Il conducente del mezzo, un 69enne residente a Erbusco, è rimasto gravemente ferito. Per il trasporto in ospedale è stato necessario far intervenire l’elisoccorso.

Stando alle ricostruzioni della Polizia locale, l’uomo era alla guida della sua Citroen Berlingo, quando avrebbe perso il controllo dell’automobile andando a sbattere contro il guard rail, che lo ha sbalzato con tutta la vettura sull’altra corsia dove ha impattato l’altro guard rail.

Nel mezzo si sarebbero poi infilate alcune travi in legno non meglio precisate, che avrebbero colpito al volto il conducente.

L’incidente sulla Gardesana Occidentale: le altre ricostruzioni

Secondo l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), l’incidente avvenuto sulla SS45 bis Gardesana Occidentale, avrebbe coinvolto un’auto poi finita contro un ostacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Volontari di Odolo con ambulanza e auto medica.

La Polizia Locale Valle Sabbia si è occupata dei rilievi, mentre i Carabinieri della viabilità.

L’elisoccorso è provenuto da Verona, poiché le condizioni del conducente sono apparse subito gravi si è optato per un elitrasporto in ospedale meglio attrezzato.

Non il primo incidente con elisoccorso

Una strada “maledetta” la Gardesana Occidentale, non è il primo incidente grave che avviene sulla statale e non è la prima volta che deve intervenire l’elisoccorso. Era già accaduto lo scorso 22 ottobre 2018, per un incidente occorso in località Ceniga, nel comune di Dro.

Ed ancora il 19 aprile 2018 la Gardesana Occidentale fu chiusa per un altro incidente, come riporta un tweet di allora di CCISS_Ministero Viaggiare informati e sicuri.

SS45bis Bis Gardesana Occidentale strada chiusa al traffico causa incidente nel tratto compreso tra SS45bis Incro... https://t.co/tKDvLZa5El — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) April 19, 2018

​