Renzi se la prende con il Pd: "attaccate il Matteo sbagliato"

"Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c'è la tenuta della democrazia liberale in questo Paese". Così aveva testualmente dichiarato il vicesegretario del Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando durante la festa nazionale dei Dems, riferendosi alle dichiarazioni di Matteo Renzi pronunciate ieri, in cui l'ex premier aveva consigliato a Conte di riferire al Copasir in merito alla vicenda del Russiagate per fare chiarezza sull'incontro tra i servizi segreti italiani e il procuratore generale statunitense William Barr.

Renzi aveva risposto subito alle dichiarazioni del suo ex compagno di partito, rilevando l'assurdità del paragone con Salvini e ribadendo di non voler far cadere un governo che ha contribuito a far nascere.

"Sono d'accordo, gli ultimatum non vanno lanciati, io ho solo detto di non aumentare le tasse. Orlando però mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, di fatto sta dicendo che io Salvini siamo la stessa cosa, stiamo sullo stesso piano. Se questo esecutivo l'ho fatto fare un mese fa, non posso destabilizzarlo adesso, sarebbe schizofrenia".

Lo scontro sembrava essersi spento, ma stamattina Matteo Renzi ha ripreso la polemica con un post su Facebook, allargando il tiro a tutto il Pd, sostenendo che le ragioni della separazione con i Dem trovino le loro ragioni proprio nel continuo paragone tra lui e Matteo Salvini.

"Continuano ad attaccare me, ma non si rendono conto che fanno come sempre la guerra al Matteo sbagliato...Auguri a chi rimane in un Pd che pensa che i due Matteo siano la stessa cosa, che Leopolda e Papeete siano la stessa cosa" aveva poi concluso.