Inter-Juventus, il big match finisce 1-2

A San Siro il posticipo della 7° giornata di serie A fra Inter e Juventus finisce 2-1 per i bianconeri. Decisive le reti di Dybala ed Higuain. Momentaneo pareggio nerazzurro di Lautaro Martinez su rigore.

Il Derby d'Italia fra Inter e Juventus allo stadio San Siro di Milano va ai bianconeri allenati da Sarri, grazie alle reti siglate da Paulo Dybala al 4° minuto del primo tempo ed al raddoppio di Gonzalo Higuain a 10 minuti dalla fine.

I nerazzurri guidati in panchina dall'ex Antonio Conte avevano pareggiato al 18' del primo tempo con un rigore per fallo di mano in area di De Ligt, trasformato da Lautaro Martinez.

Con i tre punti conquistati nel posticipo la Juventus sale al primo posto della classifica di serie A, a quota 19 punti, scavalcando l'Inter, ora seconda a quota 18.

​Gli altri risultati della settima di campionato





Fiorentina - Udinese 1-0

Bologna - Lazio 2-2

Roma - Cagliari 1-1

Atalanta - Lecce 3-1

Torino - Napoli 0-0

Spal - Parma 1-0

Verona - Sampdoria 2-0

Genoa - Milan 1-2