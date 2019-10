Addio camerieri, aumentano i ristoranti dove sono i robot a servire ai tavoli

Nel ristorante Duca in viale Buozzi a Bolzano sono stati presentati i primi due modelli di robot cameriere della regione Trentino-Alto Adige.

A presenziare alla curiosa inaugurazione ,anche il direttore di Confcommercio Mirco Benetello e l'ex presidente della Provincia Luis Durnwalder.

I due robot sono stati prodotti in Cina per il costo di 20000 euro ad unità; possiedono delle sembianze umanoidi si occuperanno di accogliere, intrattenere e servire i clienti, consegnando piatti e bevande tipici della cucina giapponese.

Nel primissimo periodo saranno poi affiancati da personale 'umano', sebbene non è escluso che un giorno possano essere anche in grado di lavorare da soli.

I proprietari del locale si sono detti entusiasti della possibilità di 'assumere' questi due novi speciali lavoratori e auspicano che l'effetto curiosità possa attrarre nuovi clienti.

I titolari hanno pensato di indire un concorso che, da lunedì prossimo, permetterà a tutti i bambini che visiteranno il locale di scegliere insieme il nome da assegnare ai due robot.

Altri 'robocamerieri' già in attività in Liguria e in Lombardia

Quello di Bolzano non è però il primo caso di robot impiegati per servire ai tavoli dei ristoranti. In Lombardia e in Liguria, a Rapallo, altri locali avevano già introdotto questa interessante innovazione.

Proprio a Rapallo è stata girata una breve sequenza filmata nella quale è possibile vedere uno dei robot in azione.

