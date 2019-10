Conte a Renzi: basta o è crisi

Alla domanda specifica il premier nega, in una intervista a l'Avvenire, che il dissidio interno alla maggioranza, fra i due leader più importanti della coalizione giallorossa, possa condurre a una nuova crisi di governo e a elezioni anticipate.

"Andare a votare? Ma avete visto i cittadini laggiù? Ci chiedono soluzioni ai problemi. E vogliono credere in una squadra che lavora per il bene comune", assicura. Ma è proprio la creazione della squadra che il "bisogno di rimarcare ogni giorno uno spazio politico" di Renzi ostacola. E infatti gli si lascia sfuggire: "questo ci precluderà la possibilità di andare avanti".

In gioco c'è un progetto progetto politico, definito da Conte "l'inizio di un percorso", che verrà messo alla prova elettorale, per la prima volta, nelle regionali in Umbria. E che non può saltare perché esponente delle forze di coalizione ha bisogno di mettere in luce il suo spazio politico e il suo precedente operato, spiega Conte.

"Renzi non è opposizione, chiedo correttezza". Bisogna lavorare per il Paese non per il ritorno a Palazzo Chigi:"Lui ha una vita davanti e le aspirazioni sono legittime, ma non è questo il tema. Il tema è che dobbiamo lavorare insieme", dice di Renzi.

E sul confronto con Renzi afferma: "se devo incontrare Renzi sono pronto, non ho nessuna difficoltà. Possiamo farlo una, due, venti volte... Ho incontrato anche Zingaretti, ma il piano governativo è un’altra cosa: lì lavoro con i ministri e per le questioni più importanti con i capidelegazione. Parlo con loro, questo è il perimetro".

La risposta di Renzi

La replica dell'ex dem non tarda ad arrivare. Renzi nega di cercare uno spazio di visibilità per il proprio partito e di essere in contrasto con il governo. "Noi non siamo contro il governo, anzi: ma siamo contro l'aumento delle tasse. E lo abbiamo spiegato bene".