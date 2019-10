Sparatoria dentro la questura di Trieste: morti due poliziotti

Panico in strada per una sparatoria avvenuta davanti alla questura di Trieste. Uccisi due poliziotti.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le ore 17 davanti alla Questura di Trieste. Ad aprire il fuoco, secondo le prime informazioni, sembra essere stato un uomo responsabile, presumibilmente, di una rapina avvenuta questa mattina.

Due agenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, a quanto si apprende, in gravi condizioni. Anche uno dei due malviventi è stato ferito.

La sparatoria è avvenuta nella zona tra la via del Teatro Romano e via Bandena: la polizia ha transennato l'aerea ed interdetto l'accesso a pedoni e veicoli.

La conferma della Questura: deceduti i due poliziotti

Circa quaranta minuti dopo le prime notizie sulla sparatoria, la Questura di Trieste ha diramato una nota che speiga la dinamica dell'accaduto:

"Nel pomeriggio personale delle volanti stava procedendo alla ricerca del responsabile della rapiona di uno scooter avvenuta in mattinata. Due perosne sono state accompagnate in questura per gli accertamenti del caso. Una delle due persone ha distratto l'attenzione degli agenti e l'altro ha esploso colpi a brucia pelo contro di loro"

Nella sparatoria sono rimasti feriti anche altri tre agenti ed uno degli aggressori, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L'identità dei due poliziotti deceduti non è stata resa nota, mentre dei due malviventi si sa che sono fratelli.

Notizia in aggiornamento