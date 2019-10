Sgominata a Roma la banda dei 4 'ladri ballerini'

La banda è stata fermata dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro ed era composta da quattro persone, un marocchino 34enne, un egiziano 22enne, un libico di 19 anni e una ragazza romana di 18 anni.

I ladri avevano escogitato un modo tanto bizzarro quanto efficace per portare via gli averi alle vittime designate, senza destare troppi sospetti.

I quattro si erano infatti avvicinati ad un ignaro turista svedese di 56 anni, formando attorno a lui un cerchio, come ad inscenare una sorta di ballo di gruppo, per poi sfilargli il portafoglio dalle tasche in un batter d'occhio.

Fortunatamente sul posto, in via Giolitti, a due passi dalla Stazione Termini, si trovava una pattuglia dei Carabinieri che stava passando per caso di lì ed è riuscita a bloccare i rapinatori, facendo convergere nella zona anche altre pattuglie.

I militari hanno poi restituito la refurtiva, circa 300 euro in contanti oltre le carte di credito e i documenti personali, al malcapitato legittimo proprietario.

Dopo il loro arresto, i malviventi 'ballerini' sono stati portati in caserma e nei prossimi giorni saranno giudicati con processo per direttissima.

Al momento non è stato reso noto se i quattro avessero già compiuto altri furti in modo simile.