Sondaggi: Lega primo partito, M5S in sorpasso sul PD

Il partito guidato da Salvini per la prima volta scende sotto quota 32, anche se per un soffio. Ma con il suo 31,8% di consensi rimane il primo partito d'Italia. Il PD potrebbe restare il secondo partito ancora per poco. Il distacco con il M5S è questione di pochi punti decimali.

I democratici, in calo, sono al 20,1% mentre i pentastellati, in ripresa, al 19,8%. Fratelli d'Italia avanza verso quota 8 (7,8%), staccandosi di 1,2 punti percentuali da Forza Italia (6,6), che non sembra soffrire una grossa perdita di consensi dopo lo strappo di Toti e la fuga di alcuni esponenti. Restano invece attorno la soglia del 2% i partiti minori, tra cui Leu, che nonostante la presenza nel governo non sembra destinato a decollare. Destino condiviso con +Europa, il partito di Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino, che dopo il no al governo e l'abbandono di Tabacci perdono uno 0,8%.

Il nuovo partito di Renzi, Italia Viva, interno alla coalizione di governo, mantiene il suo 4,3% iniziale e si conferma sesto partito.

Chi vince

In un quadro tendenzialmente stabile, il partito che più è cresciuto da inizio legislatura è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Da un iniziale 4% ha mantenuto una crescita costante di consenso, confermata alle europee con un 6,6% e adesso si prepara a raggiungere un consenso a due cifre, mentre la Meloni è la seconda leader del centrodestra, dopo Matteo Salvini.