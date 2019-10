Poste Italiane riceve un finanziamento di 400 milioni e diventa green

L'obiettivo di questo finanziamento è quello di realizzare circa 80 progetti, che riguarderanno diversi settori e comprendono, tra le varie iniziative, l'installazione in 661 edifici postali di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza energetica e l'adeguamento di numerosi edifici ai più aggiornati standard di efficienza energetica così da poter diminuire notevolmente le emissioni di CO2.

“La BEI è da anni a fianco di Poste Italiane in tutti i suoi piani di investimento, perchè in ogni angolo d’Italia Poste è un punto di riferimento affidabile per la popolazione. Di rilievo è la programmazione di ammodernamento degli uffici sulla base dei più aggiornati criteri di efficientamento energetico: come banca della UE siamo da anni e saremo sempre più in futuro attenti a progetti di contrasto al cambiamento climatico”, come afferma il vicepresidente della BEI Dario Scannapieco

​Insieme agli adeguamenti in campo energetico, tra i progetti è presente quello di modernizzazione ed automatizzazione delle operazioni logistiche, attuando il miglioramento dei processi di automatizzazione nello smistamento pacchi, dai 500.000 colli giornalieri del 2018 ai 900.000 nel 2022, e quello di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e strumentali degli uffici postali situati nelle “regioni coesione” (Sud Italia).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane Matteo del Fante ha commentato dicendo:

"Con questo accordo confermiamo la nostra grande attenzione per il digitale, l’innovazione tecnologica e l’ambiente, cogliendo l’opportunità di sostenere a condizioni competitive i nostri programmi di crescita in aree chiave del nostro business. Proseguiamo nell’attuazione del nostro piano strategico Deliver 2022 aumentando la sicurezza e migliorando le condizioni di lavoro in azienda, innalzando gli standard ambientali e dando nuovo impulso all’automazione dei centri logistici".