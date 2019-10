Droni USA di Sigonella, attesa per la decisione del Consiglio di Stato

Dopo un lungo iter su cui è stato imposto persino il segreto di stato, la questione spinosa degli aerei a controllo remoto impiegati dagli USA in missioni militari sarà affrontata dal Consiglio di Stato.

Il Centro Europeo per i Diritti Umani e Costituzionali (CEDUC), sostenuto dal ”Comitato NO MUOS No Sigonella” e dall'associazione “Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili“ (CILD), ha chiesto al Consiglio di Stato di esprimersi sulla fruibilità dei documenti relativi all'accordo del 2006 tra il Ministero della Difesa italiano e il Dipartimento della Difesa degli U.S.A, sulle installazioni e infrastrutture in uso dai marines nella base militare USA di Sigonella, e delle autorizzazioni e concessioni che hanno permesso l'utilizzo di droni armati e non.

A riferirlo è un comunicato dei Giuristi Democratici in cui si auspica che:

"la decisione che sarà adottata dal Supremo Collegio Amministrativo renda fruibili ai cittadini italiani, come previsto dalla legge, i testi degli accordi che riguardano l’impegno dell’Italia nel blocco NATO, alla luce del rispetto dell’art. 11 della nostra Costituzione, dove è fondamentale “il rifiuto della guerra”, anche nelle espressioni e azioni concordate con Paesi della coalizione, ai soli fini difensivi".

Le missioni IRS dei droni

Gli arei droni, aerei senza pilota a controllo remoto, vengono usati quasi quotidianamente dalle forze USA per missioni IRS lungo il confine orientale dell'Europa, per monitorare le aree di Kalingrad, Crimea e Mar Nero, Donbass, le basi russe in Siria e tutta l'attività militare e non relativa all'area del Mediterraneo allargato. Nelle missioni IRS non sono utilizzati soltanto aerei droni ma anche altri velivoli militari.

I droni armati di Sigonella, precisa il comunicato, sono stati impiegati in missioni militari in Libia e in Siria.